Итоги дня: господдержка пострадавшего от ковид-ограничений бизнеса в Удмуртии и ликвидация РАНХиГС в Ижевске

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. За сутки 7 октября в Удмуртии ковидом заболел 301 человек, что является новым антирекордом. Количество летальных случаев тоже подскочило по сравнению с двумя предыдущими днями.

Выездная вакцинация

Предприятия и организации Удмуртии могут оставить коллективные заявки на вакцинацию от коронавируса. В случае, если в списке будет более 30 человек, врачи приедут на место и поставят прививки всем желающим.

Заболеваемость снизилась

Пока заболеваемость ковидом в Удмуртии растёт, мышиная лихорадка пошла на спад. За последний год количество случаев заражения снизилось в полтора раза.

Ликвидация

В Ижевске ликвидировали филиал Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Филиал в столице Удмуртии работал с 1992 года.

Дождь и снег

Предстоящие выходные в Удмуртии обещают быть дождливыми. В северных районах по ночам возможен снег с дождём. Днём воздух прогреется всего до +6…+11 градусов Цельсия.

Удмуртия поддержит

Зарегистрированные в Удмуртии предприятия, которые затронули новые ковидные ограничения, получат государственную поддержку в виде выплаты субсидий, выдачи льготных займов и продления льготной налоговой ставки по УСН.

Дополнительный транспорт

9 октября в Ижевске будут запущены дополнительные рейсы автобусов до городских кладбищ. В этот день празднуется Покровская родительская суббота.

Для понимания

Вакцинация 80% трудового коллектива и выходной день на время получения прививки: работодателям в Удмуртии разъяснили, как должна быть организована обязательная вакцинация от коронавируса.