Бизнес Удмуртии получит государственную поддержку в период ужесточения антиковидных мер

Субсидии кинотеатрам начнут выплачивать уже в ноябре.





Ижевск. Удмуртии. Власти Удмуртии примут меры поддержки предпринимателей для смягчения последствий введения новых антиковидных мер. Подробнее о них на своей странице «ВКонтакте» рассказал первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Новые меры поддержки распространяются на предприятия, зарегистрированные в Удмуртии, для которых пострадавший вид деятельности является основным.

Для кинотеатров предусмотрены субсидии на компенсацию 100% месячной платы за аренду или коммунальных платежей, но не более 300 тыс. рублей. Аналогичную поддержку получат детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТРЦ и другие подобные предприятия (но не более 50 тыс. рублей).

Выдача субсидий начнётся в ноябре.

Удмуртский фонд развития предпринимательства начнёт выдачу льготных займов по ставке 0,1% годовых на сумму до 500 тыс. рублей на срок до 2 лет. На это могут рассчитывать детские игровые комнаты и центры.

Общепит и кинотеатры также могут получить займы по ставке 1% годовых до 1 млн рублей на два года.

«Обращу внимание, что выдачу начинаем уже с 11 октября. Максимально упрощаем требования к оценке заемщиков и снижаем сроки принятия решения по выдаче займов ― до пяти рабочих дней при условии подачи всех документов», — отметил Сунцов.

Ещё одна мера поддержки предусматривает продление льготной налоговой ставки по упрощённой системе налогообложение (1% - доходы, 5% — доходы минус расходы) для общепита и предприятий культурно-досугового, спортивного и развлекательного направления