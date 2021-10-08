Дополнительные автобусы пустят в Ижевске в родительскую субботу

Они доставят пассажиров до Хохряковского, Южного кладбищ и обратно.

Ижевск. Удмуртия. В родительскую субботу, 9 октября, в Ижевске пустят дополнительные автобусы до городских кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

Напомним, для православных верующих Покровская родительская суббота — день традиционного поминовения умерших перед праздником Покрова пресвятой Богородицы, поэтому транспортники решили включить в расписание дополнительные рейсы.

До Хохряковского кладбища 9 октября можно будет добраться двумя маршрутами.

Автобус №320к «9 Января – Хохряки» будет курсировать с 08:00 до 14:00. Рейсы отправляются по мере накопления пассажиров при интервале около 20 минут. Последний рейс от остановки «9 Января» в 13:40, от Хохряков в 14:06.

Автобус №320 «9 Января – Ягул» на линии весь день с 06:30 до 20:00. С 06:30 – 08:30 – интервал 20 минут, с 09:30 до 16:00 – интервал 30 минут, с 16:00 до 19:20 – интервал 20 минут.

До Южного кладбища проследует автобус №41к – с 07:30 до 14:00. Отправление с интервалом 30 минут. Последний рейс обратно в 14:31.

Маршрут №317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Начало работы в 07:30, окончание 14:30 (последний рейс с Южной автостанции в 14:10, последний от Южного кладбища отправится в 14:30). Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров с интервалом около 10 минут.