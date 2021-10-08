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В Ижевске ликвидировали филиал РАНХиГС

12:00, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Ижевске ликвидировали филиал РАНХиГС
12:00, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Мишустин\n#вузы
Фото: ranepa.ru
446
0

Подобная участь постигла ещё четыре филиала в России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидировали филиал РАНХиГС. Распоряжение за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовали на портале правительственных документов.

«Ликвидировать Ижевский, Иркутский, Псковский, Саранский и Тольяттинский филиалы ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации"», — говорится в тексте распоряжения.

Отметим, что РАНХиГС появилась в 2010 году путём реорганизации Академии народного хозяйства при правительстве России с присоединением Российской академии госслужбы при президенте России и ещё 12 федеральных государственных образовательных учреждений. Сама же Академия народного хозяйства являлась правопреемницей Института управления народным хозяйством, созданным в 1970 году.

Ижевский филиал РАНХиГС появился в 1992 году. До этого учреждение являлось филиалом Уральской академии государственной службы. Ижевский филиал являлся базовым образовательным учреждением по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров для органов государственной власти и местного самоуправления, экономики Удмуртии.

12:00, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
446
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Мишустин\n#вузы
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