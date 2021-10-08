Выходной на прививку: работодателям в Удмуртии дали разъяснения по обязательной вакцинации

В организациях необходимо привить от коронавируса не менее 80% работников.

Ижевск. Удмуртия. Работодателям в Удмуртии разъяснили, как должна быть организована обязательная вакцинация от коронавируса. Привить необходимо не менее 80% членов трудового коллектива. Соответствующее пояснение вышло по линии Роспотребнадзора и Минсоцтруда России.

Напомним, в Удмуртии опубликовали список граждан, кто по роду деятельности должен поставить прививку от коронавируса. Обязательная вакцинация введена для работников образования, здравоохранения, торговли, сферы услуг, жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников транспортных и промышленных предприятий, учреждений социальной защиты и госслужащих.

Основанием для отказа от вакцинации могут быть только документально подтвержденные медицинские противопоказания. Сотрудник вправе отказаться от прививки, но в таком случае он должен быть отстранен от работы на весь период эпидемиологического неблагополучия.

Для формирования коллективного иммунитета в организации необходимо привить не менее 80% сотрудников. Причем в оставшиеся 20% входят не только те, у кого имеется медотвод, но и работники, находящиеся на больничном, в декрете, отпуске, на учебе или в командировке.

Для прохождения вакцинации сотруднику рекомендовано давать выходной с сохранением заработной платы либо дополнительные оплачиваемые дни к отпуску. Справку о том, что прививка поставлена, сотрудник должен предъявить в кадровую службу или непосредственно руководителю организации.