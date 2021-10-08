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Выходные в Удмуртии будут дождливые

15:45, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
Выходные в Удмуртии будут дождливые
15:45, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
228
0

В северных районах возможен снег.

Ижевск. Удмуртия. В субботу к территории Удмуртии подойдёт зона осадков. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Преимущественно в северных районах местами пройдут дожди. 10 и 11 октября география осадков расширится. На севере Удмуртии по ночам не исключается дождь со снегом, однако установления снежного покрова не будет.

Придёт похолодание. В ночь на 9 октября температура воздуха опустится до -3…+2 градусов Цельсия, днём потеплеет до +6…+11.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели установится преимущественно сухая погода. Температурный фон начнёт повышаться.

15:45, 08 октября, 2021
Юрий Абашев
228
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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