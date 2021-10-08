Выходные в Удмуртии будут дождливые

В северных районах возможен снег.
Ижевск. Удмуртия. В субботу к территории Удмуртии подойдёт зона осадков. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.
Преимущественно в северных районах местами пройдут дожди. 10 и 11 октября география осадков расширится. На севере Удмуртии по ночам не исключается дождь со снегом, однако установления снежного покрова не будет.
Придёт похолодание. В ночь на 9 октября температура воздуха опустится до -3…+2 градусов Цельсия, днём потеплеет до +6…+11.
По предварительному прогнозу, к середине следующей недели установится преимущественно сухая погода. Температурный фон начнёт повышаться.