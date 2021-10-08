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Перевалило за 300: в Удмуртии заболеваемость коронавирусом вновь бьёт суточный антирекорд

09:20, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Перевалило за 300: в Удмуртии заболеваемость коронавирусом вновь бьёт суточный антирекорд
09:20, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
555
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
555
0

Скончался за сутки 21 заражённый.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирусом заболел ещё 301 человек. Такую сводку утром пятницы, 8 октября, выдал оперштаб республики.

Подчёркивается, что в числе заболевших 61 ребенок и 81 человек старше 65 лет. Также за сутки выписали после выздоровления от ковида 135 человек. Скончался за минувший день 21 заражённый. Женщинам было 87, 63, 65, 74, 72, 92, 57, 83, 83, 66, 85 лет. Мужчинам было 69, 60, 80, 80, 69, 76, 82, 84, 81, 61 год.

Таким образом, на 8 октября в Удмуртии зарегистрировали 55 672 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 44 682 человека выздоровели, 2 203 заболевших умерло.

Вакцинировались от «короны» в республике 406 930 человек.

09:20, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
555
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
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