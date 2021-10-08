Врачи могут провести выездную вакцинацию на предприятиях Удмуртии

Для этого желающих в организации должно быть более 30 человек.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия и организации Удмуртии могут оставить коллективные заявки на вакцинацию от коронавируса. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«После введения постановлением главного государственного санитарного врача Удмуртии обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в республике выросло количество желающих записаться на прививку», — отметили в Минздраве Удмуртии.

Только за последнюю неделю более 11 тыс. человек привились в республике. В министерстве здравоохранения рассказали, что для того, чтобы пройти вакцинацию в составе организованной группы, необходимо оставить заявку в Центре общественного здоровья. Сделать это можно по телефону 8 (3412) 97-07-45 или через электронную почту: medprof18@mail.ru При заявке более 30 человек врачи выйдут на вакцинацию на предприятие.

Напомним, что самостоятельно записаться на прохождение вакцинации можно следующим образом:

- через личный кабинет на портале Госуслуг в свою поликлинику;

- через регистратуру своей поликлиники;

- подойти без записи в порядке очереди в постоянный пункт вакцинации в Центре общественного здоровья по адресу в Ижевске: площадь имени 50-летия Октября, 21. Пункт работает ежедневно. По будням с 08:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 16:00.

- жители отдалённых населённых пунктов могут оставить заявку на выездную вакцинацию в районной больнице.

Напомним, ранее опубликовали перечень граждан, которые обязаны вакцинироваться в Удмуртии.