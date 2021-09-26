В Ижевске за мошенничество при оформлении путёвок осудили директора турагентства

Женщина похитила 1,2 млн рублей у своих клиентов.

Ижевск. Удмуртия. Директора одного из ижевских турагентств осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что подсудимая занималась подбором путёвок для клиентов. Полученные деньги злоумышленница присваивала и тратила их по своему усмотрению. Женщина похитила у шести своих клиентов 1,2 млн рублей.

Подсудимая полностью возместила ущерб и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.