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В Ижевске за мошенничество при оформлении путёвок осудили директора турагентства

16:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске за мошенничество при оформлении путёвок осудили директора турагентства
16:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество
Фото: pixabay.com
30
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Женщина похитила 1,2 млн рублей у своих клиентов.

Ижевск. Удмуртия. Директора одного из ижевских турагентств осудили за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что подсудимая занималась подбором путёвок для клиентов. Полученные деньги злоумышленница присваивала и тратила их по своему усмотрению. Женщина похитила у шести своих клиентов 1,2 млн рублей.

Подсудимая полностью возместила ущерб и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

 

16:00, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество
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