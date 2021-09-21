Итоги дня: перенос сроков ремонта Центральной площади в Ижевске и гибель уроженки Удмуртии в результате стрельбы в Перми

Главные новости вторника.





Ижевск. Удмуртия. 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Удмуртии. Диагноз подтвердился у 230 жителей республики.

Снос остановки

Торговый остановочный павильон у УдГУ начали сносить в Ижевске. Причина — расторжение с собственником конструкций договора аренды земельного участка из-за долгов. Сносом занимается сам владелец.

Трагедия рядом

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли шесть человек, среди которых была уроженка Камбарского района Удмуртской Республики.

Вести с полей

Аграрии Удмуртии завершили уборку урожая зерновых и зернобобовых культур. Труженики села намолотили 490 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 14,6 ц/га.

Ремонт

Реконструкцию подземных переходов вблизи УдГУ, у микрорайона «Столичный» и на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова. в Ижевске планируется начать в 2022 году.

Откладывается

В Ижевске продлили срок реконструкции эспланады на Центральной площади. Завершить работы планировалось до 25 августа. Благоустройство обещают закончить до середины октября.