Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе УдГАУ прошёл семинар «Практические навыки работы в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов». В этом году в стране запускается эта новая система мониторинга. Удмуртия стала одним из пилотных регионов. Модератором встречи стала советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова. Она рассказала «Сусанину» об основных нюансах нового федерального проекта.

«В 2022-23 году на уровне Российской Федерации была сформулирована концепция единой базы данных по племенным ресурсам. К сегодняшнему дню это новый ФГИАС, федеральная государственная информационная аналитическая система по племенным ресурсам. Суть проекта заключается в том, чтобы сформировать единую базу данных о всех племенных животных, которые есть на территории нашей страны. Не только крупный рогатый сход, но и все направления животноводства», — сказала Ольга Викторовна.

Она отметила, что с 2025 года начинается опытная эксплуатация на четырёх пилотных регионах: Татарстан, Удмуртия, Алтайский край и Архангельская область. В течение первого полугодия эти регионы отработают эту систему. Со второго полугода начнётся её реализация на территории всей страны. Физически в промышленную эксплуатацию этот проект будет запущен с 1 марта 2026 года.

«Мы очень надеемся, что эта система поможет нам не просто консолидировать информацию о племенных ресурсах, но и поможет принимать решения о направлениях селекции для каждого вида, для каждой породы. Очень правильная и своевременная база, которая поможет стране развивать племенной животноводство», — подчеркнула советник министра.

В рамках системы будут реализованы несколько вариантов участия. В первую очередь, это племенные хозяйства — племенные заводы, племенные репродукторы, сервисные организации. У них будет личный кабинет в системе. Они смогут загружать и вводить туда данные о своих животных: происхождение, производственные показатели и генетический профиль.

«Селекционеры племенных хозяйства смогут получать аналитику, видеть изменения по своим племенным стадам. Будут к системе иметь доступ органы исполнительной власти как региональной, так и федеральной. Это очень важно для того, чтобы в регионах и у федерации была аналитика в целом, по определённым селекционным признакам», — сказала Ольга Абрамова.

Кроме того, будет в развитии системы предусмотрен пользовательский формат использования этой системы. В неё можно будет зайти и посмотреть, какие племенные ресурсы существуют, каковы достижения. Указанные выше четыре региона были выбраны потому, что являются лидерами отрасли. Ближайшая цель проекта — в 2026 году все племенные животные должны быть зарегистрированы в этой системе прямо по головам.

«При этом уже в 2025 году мы начнем считать по крупному рогатому скоту национальный индекс племенной ценности. Это системное изменение в развитии отрасли, системное изменение племенного животноводства. Поэтому повторюсь, проект очень важен глобально для всей страны, для генетики животных на территории всей Российской Федерации», — резюмировала Ольга Абрамова.

Напомним, ранее она рассказала, что отрасль племенного животноводства стала её спектром деятельности на посту советника федерального министра.