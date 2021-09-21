За сутки в Удмуртии с подтвержденным ковидом скончались 17 человек

Диагноз «коронавирус» поставили еще 230 жителям республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 21 сентября на лечение поступили еще 230 больных с коронавирусом. Среди зараженных 21 ребенок и 54 человека старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус подтвердился у 140 жителей Ижевска, также среди инфицированных 12 глазовчан, 10 жителей Селтинского района, по 7 случаев зарегистрировано в Шарканском и Якшур-Бодьинском районе.

За последние сутки с коронавирусом скончались 17 пациентов, среди них 9 женщин и 8 мужчин. Умершим было от 46 лет до 91 года. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 1 855 жителей Удмуртии.

Сейчас в республике лечение от коронавирусной инфекции проходят почти 8,5 тыс. граждан, 339 из них находятся в тяжелом состоянии.

Вакцинацию от ковида прошли 386 296 человек, 320 446 поставили полный курс прививок. 38 795 жителей обезопасили себя с помощью однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».