Можга. Удмуртия. В Удмуртии стартовали весенне-полевые работы. Глава Можгинского района Александр Васильев первым из руководителей муниципальных округов сообщил об этом в соцсетях.

«Наши механизаторы открыли сезон полевых работ! Первыми в этом году в поле выехали механизаторы ООО «Россия» и ООО «ВерА». Хорошо, что тёплая солнечная погода позволила это сделать. В двух этих хозяйствах за день подкормлено минеральными удобрениями 254 гектара многолетних трав», — написал глава района.

Он поздравил селян с началом весенне-полевых работ и пожелал благоприятной погоды, чтобы провести работы в оптимальные агротехнические сроки.