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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Можгинского района первым из коллег сообщил о старте весенне-полевых работ в Удмуртии

13:40, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Можгинского района первым из коллег сообщил о старте весенне-полевых работ в Удмуртии
13:40, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
133
0
#Можгинский район\n#сельское хозяйство
Источник фото: администрация Можгинского района УР
133
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Механизаторы двух компаний разнесли удобрения на 254 га сельхозугодий.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии стартовали весенне-полевые работы. Глава Можгинского района Александр Васильев первым из руководителей муниципальных округов сообщил об этом в соцсетях.

«Наши механизаторы открыли сезон полевых работ! Первыми в этом году в поле выехали механизаторы ООО «Россия» и ООО «ВерА». Хорошо, что тёплая солнечная погода позволила это сделать. В двух этих хозяйствах за день подкормлено минеральными удобрениями 254 гектара многолетних трав», — написал глава района.

Он поздравил селян с началом весенне-полевых работ и пожелал благоприятной погоды, чтобы провести работы в оптимальные агротехнические сроки.

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13:40, 02 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
133
0
#Можгинский район\n#сельское хозяйство