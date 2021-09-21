После этого здесь появится новый остановочный комплекс.

Ижевск. Удмуртия. Торговый павильон на остановке рядом с Удмуртским госуниверситетом начали демонтировать в Ижевске. Строения расположены рядом со сквером имени В. А. Журавлёва.

«18 сентября собственник торгового павильона на улице Удмуртской приступил к демонтажу конструкций на остановке «Удмуртский университет». Все конструкции – торговые точки, навес, плиточное покрытие – принадлежат не муниципалитету, а частному лицу. Договор на земельный участок с ним был расторгнут за долги по арендной плате перед городом», — сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

В муниципалитете уточнили, что судебное решение об освобождении земельного участка исполняется собственником добровольно. Служба благоустройства и дорожного хозяйства готова приступить к установке нового остановочного павильона сразу после того как собственник закончит демонтаж своего имущества.

Отмечается, что согласно гарантийному письму, предоставленному собственником в службу судебных приставов, он обязался выполнить демонтаж не позднее 30 сентября.

Напомним, в столице Удмуртии планируют установить новые павильоны на 24 остановках.