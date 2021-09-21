В Ижевске перенесли сроки окончания реконструкции эспланады на Центральной площади

Работы завершат до середины октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили срок реконструкции эспланады на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, работы должны были завершить до 25 августа, однако в проектную документацию пришлось внести изменения по конструкции лестниц, подпорных стенок и тротуаров.

Кроме того, специалисты выявили неучтенные в топографической съемке подземные коммуникации. В настоящее время составлено дополнительное соглашение, по которому работы закончат до середины октября.

Ранее сообщалось, что там появятся дорожки из гранитной плитки, освещение, клумбы, площадки для детей и отдыха.