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В Ижевске перенесли сроки окончания реконструкции эспланады на Центральной площади

17:10, 21 сентября, 2021
Анна Торхова
В Ижевске перенесли сроки окончания реконструкции эспланады на Центральной площади
17:10, 21 сентября, 2021
Анна Торхова
358
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#реконструкция
Фото: ИА «Сусанин»
358
0

Работы завершат до середины октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продлили срок реконструкции эспланады на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, работы должны были завершить до 25 августа, однако в проектную документацию пришлось внести изменения по конструкции лестниц, подпорных стенок и тротуаров.

Кроме того, специалисты выявили неучтенные в топографической съемке подземные коммуникации. В настоящее время составлено дополнительное соглашение, по которому работы закончат до середины октября.

Ранее сообщалось, что там появятся дорожки из гранитной плитки, освещение, клумбы, площадки для детей и отдыха.

17:10, 21 сентября, 2021
Анна Торхова
358
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#реконструкция
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