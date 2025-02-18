Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подходит к концу подготовка техники к новому посевному сезону. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

От подготовки сельхозтехники зависит объем урожая. Если машины правильно настроены и хорошо обслуживаются, то они обеспечивают качественный посев, экономию ресурсов и бесперебойную работу в поле. Поэтому перед началом сезона аграрии проводят комплексный технический осмотр всей техники, чтобы заранее устранить неисправности.

В Удмуртии готовят 5 тыс. тракторов, из них 92% уже полностью готовы к работе, а остальные находятся на ремонте. Также подготовлены 84% грузовиков из 1450 имеющихся. Машины будут подвозить зерно и удобрения в поля и выполнять другие работы.

Всего в предстоящей посевной кампании будет задействовано более 10 тыс. единиц сельхозтехники. Её подготовку должны завершить к началу сезона.

Отмечается, что в 2024 году сельхозпредприятия Удмуртии купили свыше тысячи единиц техники российского и зарубежного производства. В их числе тракторы, комбайны, дисковые бороны, сеялки и другие. Более 400 машин приобрели в лизинг.

По данным Госсовета Удмуртии, по предварительному прогнозу, в 2025 году посевные площади займут 894,5 тыс. га. Большую часть земли отдадут под кормовые и зерновые культуры. Яровыми культурами засеют территорию площадью 431,3 тыс. га.

Перед началом сезона сельскохозяйственные товаропроизводители полностью обеспечили себя семенами яровых зерновых, зернобобовых культур и льна-долгунца. Сейчас они закупаются семенами многолетних трав, кукурузы и овощных культур.