Пихтовка. Удмуртия. В рыбхозе «Пихтовка» живут 626 дойных коров. Как сообщается в соцсетях предприятия, сегодня благодаря труду всей команды воспроизводственные показатели демонстрируют положительную динамику.

За первые пять месяцев 2025 года животноводами получено 227 телят, что на 9 телят больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (218 телят).

«Казалось бы, всего 9. Но удержать воспроизводство на должном уровне — не так просто. Это увеличение свидетельствует о более высоком уровне управления репродуктивными процессами, а также о внимательном отношении к здоровью и питанию дойных коров. Это свидетельствует о высоком уровне разведения скота и эффективных методах работы с молодняком. Увеличение численности молодых животных не только улучшает общий репродуктивный потенциал хозяйства, но и открывает новые горизонты для увеличения будущих объемов молока», — говорится в сообщении.

Что касается молочного производства, за 5 месяцев дояркам удалось надоить 2 318,43 тонны ценного продукта. И здесь снова ощущается увеличение по сравнению с прошлым годом, когда валовка составила 2 158,62 тонны.

В «Пихтовке» планируют не останавливаться на достигнутом. Сегодня в рыбхозе содержится 626 дойных коров из общего количества в 1 339 голов крупного рогатого скота, и стадо будет лишь увеличиваться.