С полей Удмуртии собрали весь урожай хлеба

Средняя урожайность в этом году составила 14,6 ц/га.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Из собранного зерна удалось намолотить более 490 тыс тонн. В этом году средняя урожайность составила 14,6 ц/га.

Самый лучший урожай получили жители Алнашского района — 49,1 тыс тонн, в Можгинском собрали 45,5 тыс тонн, в Вавожском — 39,2 тыс тонн.

На севере республики больше всего зерна получили Шарканский, Глазовский и Балезинский районы.

В настоящий момент в полях убирают картофель и овощи. Урожай рапса собран уже на 50 %, а у льна-долгунца на 80 %.