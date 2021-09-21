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С полей Удмуртии собрали весь урожай хлеба

14:10, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
С полей Удмуртии собрали весь урожай хлеба
14:10, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
144
0
#Удмуртия\n#хлеб\n#сельское хозяйство\n#урожай
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
144
0

Средняя урожайность в этом году составила 14,6 ц/га.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

Из собранного зерна удалось намолотить более 490 тыс тонн. В этом году средняя урожайность составила 14,6 ц/га.

Самый лучший урожай получили жители Алнашского района — 49,1 тыс тонн, в Можгинском собрали 45,5 тыс тонн, в Вавожском — 39,2 тыс тонн.

На севере республики больше всего зерна получили Шарканский, Глазовский и Балезинский районы.

В настоящий момент в полях убирают картофель и овощи. Урожай рапса собран уже на 50 %, а у льна-долгунца на 80 %.

14:10, 21 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
144
0
#Удмуртия\n#хлеб\n#сельское хозяйство\n#урожай
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