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В 2022 году в Ижевске могут начать реконструкцию трех подземных переходов

15:10, 21 сентября, 2021
В 2022 году в Ижевске могут начать реконструкцию трех подземных переходов
15:10, 21 сентября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#Концессия
Фото: ИА «Сусанин»
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В настоящее время разрабатывается проектная документация.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию подземных переходов в Ижевске планируется начать в 2022 году. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск»
До конца октября будет разработана проектная документация на переходы вблизи Удмуртского госуниверситета, микрорайона «Столичный» и на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова. 
«Передача в концессию – такое желание есть, мы не закрыли эту тему, но пока инвесторы, даже тот, который имел намерения, возможно, общеэкономическая ситуация заставила его передумать. Пока никто не заявился», - добавил глава. 
Всего в Ижевске насчитывается 6 подземных переходов, оставшиеся три также планируется в будущем передать в концессию. 
15:10, 21 сентября, 2021
45
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#Концессия
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