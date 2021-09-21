В 2022 году в Ижевске могут начать реконструкцию трех подземных переходов

В настоящее время разрабатывается проектная документация.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию подземных переходов в Ижевске планируется начать в 2022 году. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск»

До конца октября будет разработана проектная документация на переходы вблизи Удмуртского госуниверситета, микрорайона «Столичный» и на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова.

«Передача в концессию – такое желание есть, мы не закрыли эту тему, но пока инвесторы, даже тот, который имел намерения , возможно, общеэкономическая ситуация заставила его передумать. Пока никто не заявился», - добавил глава.

Всего в Ижевске насчитывается 6 подземных переходов, оставшиеся три также планируется в будущем передать в концессию.