Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии близка к завершению подготовка семян к посеву. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минсельхоз России.

В Минсельхозе держат на особом контроле вопрос приобретения и подготовки семян для посевного сезона.

«По состоянию на 12 марта текущего года, у сельхозтоваропроизводителей в наличии 97,4% от прогнозной потребности в проверенных и готовых семенах зерновых и зернобобовых культур, сои – 127%, рапса ярового – 87%, сахарной свеклы – 70,3%, кукурузы – 60,5%», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ряде регионов, в том числе в Удмуртии, обеспеченность по отдельным культурам составляет 90-100%.

При этом увеличивается доля семян отечественной селекции – за 2024 год она выросла на 67,6%.

Напомним, по предварительной информации, в 2025 году посевные площади в Удмуртии составят 894,5 тыс. га.