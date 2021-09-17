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Авиакомпанию «Ижавиа» допустили к выполнению международных перевозок

16:05, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
Авиакомпанию «Ижавиа» допустили к выполнению международных перевозок
16:05, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
1483
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#Ижавиа
Фото: ИА Сусанин
1483
0

Рейсы из Ижевска осуществляться не будут.

Ижевск. Удмуртия. Самолёты авиакомпании «Ижавиа» допустили к выполнению регулярных международных перелётов. Соответствующий приказ размещён на сайте Росавиации

Самолёты ижевской компании смогут доставлять пассажиров на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Допустили выполнение от 1 до 2 рейсов в неделю. Однако отправной точкой воздушной линии будет служить не Ижевск, а аэропорты других городов: Самара, Воронеж, Владикавказ, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Улан-Удэ, Иркутск и так далее. 

16:05, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
1483
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#Ижавиа
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