Авиакомпанию «Ижавиа» допустили к выполнению международных перевозок

Рейсы из Ижевска осуществляться не будут.

Ижевск. Удмуртия. Самолёты авиакомпании «Ижавиа» допустили к выполнению регулярных международных перелётов. Соответствующий приказ размещён на сайте Росавиации.

Самолёты ижевской компании смогут доставлять пассажиров на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Допустили выполнение от 1 до 2 рейсов в неделю. Однако отправной точкой воздушной линии будет служить не Ижевск, а аэропорты других городов: Самара, Воронеж, Владикавказ, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Улан-Удэ, Иркутск и так далее.