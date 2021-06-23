Итоги дня: возобновление «масочных» рейдов в Удмуртии и жаркий прогноз на все лето

О самых интересных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало известно еще о 5 летальных случаях среди тех, кто заражен ковидом. Выявлено 59 новых случаев.

Знаки есть:

Улица Софьи Ковалевской в Ижевске стала односторонней. Теперь можно проехать только в сторону улицы Авангардной.

Скоро:

В июле в Удмуртию прибудет первая партия вакцины «Спутник Лайт». Пока жители могут привиться «Спутником V», «ЭпикВакКороной» и «КовиВак».

Вот это лето:

Жара в Удмуртии может продержаться все лето. Блокирующий антициклон не пускает другие массы на территорию республики.

Снова в рейд:

Проверки по соблюдению противоэпидемиологического режима возобновили в Удмуртии. Особое внимание уделят журналам здоровья, соблюдению масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции.

Опасный сезон:

В Удмуртии за один день со дна водоемов подняли тела трех мужчин. Обстоятельства гибели выясняются.

Программа:

Ижевск 27 июня отпразднует День молодежи. Мероприятия пройдут в Сквере Победы, Открытом саду, Сети парке, на городском пляже и фан-зоне.