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Движение по улице Софьи Ковалевской в Ижевске станет односторонним

10:10, 23 июня, 2021
Дарья Саушина
Движение по улице Софьи Ковалевской в Ижевске станет односторонним
10:10, 23 июня, 2021
Дарья Саушина
684
0
#Ижевск\n#дороги\n#транспорт
Фото: teplystan.mos.ru
684
0

Водители смогут ездить только в сторону улицы Авангардной.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Софьи Ковалевской в Ижевске станет односторонним. Соответствующий документ опубликован на сайте муниципалитета. Изменение касается улицы на всём её протяжении – от Грибоедова до Авангардной.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, ездить по улице можно будет только по направлению в сторону Авангардной. Заезд со стороны Авангардной будет запрещен.

Установить новые знаки планируют 28 июня.

Напомним, что ранее министр строительства Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин рассказал информационному агентству «Сусанин» о существовании ряда предложений по разгрузке транспортных артерий Ижевска. Среди них – продление улиц Софьи Ковалевской и Репина до 10 лет Октября. 

Upd: пользователи соцсетей опубликовали в группе ИГГС фотографии, на которых видно, что знаки уже установлены.

10:10, 23 июня, 2021
Дарья Саушина
684
0
#Ижевск\n#дороги\n#транспорт