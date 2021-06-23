Водители смогут ездить только в сторону улицы Авангардной.

Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Софьи Ковалевской в Ижевске станет односторонним. Соответствующий документ опубликован на сайте муниципалитета. Изменение касается улицы на всём её протяжении – от Грибоедова до Авангардной.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, ездить по улице можно будет только по направлению в сторону Авангардной. Заезд со стороны Авангардной будет запрещен.

Установить новые знаки планируют 28 июня.

Напомним, что ранее министр строительства Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин рассказал информационному агентству «Сусанин» о существовании ряда предложений по разгрузке транспортных артерий Ижевска. Среди них – продление улиц Софьи Ковалевской и Репина до 10 лет Октября.

Upd: пользователи соцсетей опубликовали в группе ИГГС фотографии, на которых видно, что знаки уже установлены.