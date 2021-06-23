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В Удмуртии возобновились проверки по соблюдению масочного режима

14:30, 23 июня, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии возобновились проверки по соблюдению масочного режима
14:30, 23 июня, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
28
0

Рейды коснуться общепита, транспорта и других сфер.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновили рейды по контролю за соблюдением противоэпидемиологического режима. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Совместные проверки будут проводиться сотрудниками надзорного органа совместно с полицией. Их возобновление связано с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Целью рейдов станут предприятия общепита, торговли, транспорта, бытовых услуг, обслуживающих организаций, торговли, здравоохранения, агропромышленного комплекса, строительной отрасли.

Проверять будут журналы здоровья, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проведение дезинфекции. На нарушителей составят протоколы об административном правонарушении.

14:30, 23 июня, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус