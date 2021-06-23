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В Удмуртии из водоемов подняли тела трех мужчин

12:50, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии из водоемов подняли тела трех мужчин
12:50, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
251
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#Удмуртия\n#купальный сезон\n#гибель людей\n#Следственный комитет
Фото: pixabay.com
251
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Спасатели нашли утонувших в Завьяловском, Игринском и Сарапульском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за один день из водоемов подняли тела 3 мужчин. Обстоятельства гибели людей выясняют в Завьяловском, Сарапульском и Игринском районах, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

22 июня в 07:15 в Завьяловском районе у деревни Поваренки нашли тело 43-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. За несколько дней до случившегося житель Ижевска поехал рыбачить на Каму и пропал без вести. Родственники обратились с заявлением о его розыске.  

В этот же день в 12:50 в Игринском районе» утонул 33-летний местный житель в пруду около СНТ «Геолог». По данным следствия, перед этим мужчина с сожительницей употребляли спиртное, после чего направились купаться.

Также 22 июня около 18:00 трагедия произошла в Сарапульском районе. При купании в реке Воложка погиб 44-летний житель Сарапула.

По всем фактам проводится проверка.

12:50, 23 июня, 2021
Андрей Поносов
251
0
#Удмуртия\n#купальный сезон\n#гибель людей\n#Следственный комитет