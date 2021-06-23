Как в Ижевске пройдёт День молодёжи: программа мероприятий

Жителей города ждут несколько развлекательных площадок.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск 27 июня отпразднует День молодёжи. Программа мероприятий опубликована на сайте главы и правительства.

В Открытом саду за администрацией Ижевска откроется площадка для молодых семей, где для них проведут мастер-классы и по финансовой грамотности и детской безопасности. Также в программе психологические тренинги, йога на траве, лекции по экопросвещению. Площадка будет работать с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Мероприятия в Сети-парке продлятся весь день, с 10:00 до 23:00. Для гостей организуют соревнования по BMX-фристайлу, паркуру, уличным танцам и ритм-треку. Можно будет сдать нормы ГТО. Вузы и ссузы проведут День открытых дверей, а предприятия Ижевска представят ярмарку вакансий. В 16:00 начнется фестиваль нового молодежного искусства Novart.

На площадке будет работать фудкорт.

В Сквере Победы с 13:00 до 17:00 пройдёт фестиваль «Голос улиц». Гостей ждут площадки по уличным видам спорта, дворовым играм, танцам и киберспорту.

Местом празднования для молодёжи станет городской пляж, мероприятия на котором пройдут с 10:00 до 18:00. В программе турнир по пляжному волейболу и запуск воздушных змеев, также будут работать интерактивные площадки. С 16:00 стартует «Холли-fest», где запланирована развлекательная программа с диджеем.

На фан-зоне пройдёт день фитнеса. Гостей ждут групповые тренировки по зумбе, лечебной физкультуре, силовой аэробике и каратэ. Для маленьких участников организуют весёлые старты. Площадка будет работать с 10:00 до 14:00.

Торжественное закрытие театрального сезона пройдёт на бульваре Гоголя у Кукольного театра. Гости смогут посмотреть на кукол вне театральной сцены, поучаствовать в мастер-классах от художников и занятиях по сценическому движению и речи, посетить шатер сказок и книжную лавку. Время работы площадки с 11:00 до 15:00.