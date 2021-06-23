Мужчина и четыре женщины с ковидом скончались в Удмуртии за сутки

Коронавирус подтвердился еще у 59 человек.

Ижевск. Удмуртия. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии за прошедшие сутки. Данные сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Женщинам было 62, 73, 83 и 87 лет, мужчине – 56 лет.

Положительные тесты получили 59 человек, большинство - ижевчане. Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 7 жителей Увинского района, 6 жителей Глазова, 4 жителей Можги, 4 жителей Красногорского района, 3 жителей Игринского района, 3 жителей Камбарского района, 2 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можгинского района, 2 жителей Кезского района и 1 жителя Дебесского района. В числе новых заболевших 17 жителей старше 65 лет.

Врачи выписали 39 пациентов. Вакцинировались от новой коронавирусной инфекции 153 186 человек.