В июле в Удмуртии появится первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Сейчас жители региона могут привиться «Спутником V» и «ЭпикВакКороной».



Ижевск. Удмуртия. В июле в Удмуртии появится первая партия вакцины от ковида «Спутник Лайт». Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

В настоящее же время жители региона могут привиться «Спутником V», который есть во всех лечебных учреждениях, «ЭпикВакКороной» и «КовиВак».

Напомним, сейчас в Удмуртии полным ходом идёт вакцинация населения от ковида. Жители Ижевска могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах вакцинации. Также их развернут у садовых массивов. При себе необходимо иметь паспорт, медполис и пишущую ручку.

Вакцинацию также проводят и на предприятиях: некоторые предлагают сотрудникам вознаграждения за сделанную прививку.

Зарубежные страны вроде Туниса или Греции готовы впустить российских граждан без прохождения карантина и отрицательного теста на коронавирус. Главное условие — быть привитым «Спутником V». Также пройденная вакцинация поможет попасть и в Турцию.