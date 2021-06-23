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В июле в Удмуртии появится первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

11:20, 23 июня, 2021
Андрей Бирюков
В июле в Удмуртии появится первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
11:20, 23 июня, 2021
Андрей Бирюков
597
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#коронавирус\n#здравоохранение
Фото: Минздрав Удмуртии
597
0

Сейчас жители региона могут привиться «Спутником V» и «ЭпикВакКороной».

Ижевск. Удмуртия. В июле в Удмуртии появится первая партия вакцины от ковида «Спутник Лайт». Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram. 

В настоящее же время жители региона могут привиться «Спутником V», который есть во всех лечебных учреждениях, «ЭпикВакКороной» и «КовиВак».

Напомним, сейчас в Удмуртии полным ходом идёт вакцинация населения от ковида. Жители Ижевска могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах вакцинации. Также их развернут у садовых массивов. При себе необходимо иметь паспорт, медполис и пишущую ручку. 

Вакцинацию также проводят и на предприятиях: некоторые предлагают сотрудникам вознаграждения за сделанную прививку. 

Зарубежные страны вроде Туниса или Греции готовы впустить российских граждан без прохождения карантина и отрицательного теста на коронавирус. Главное условие — быть привитым «Спутником V». Также пройденная вакцинация поможет попасть и в Турцию.

11:20, 23 июня, 2021
Андрей Бирюков
597
0
#Удмуртия\n#вакцинация\n#коронавирус\n#здравоохранение