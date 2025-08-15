Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вода в водохранилище соответствует требованиям СанПиНа. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

Водоканал взял на анализ воду, которая через резервуары поступает в город. Все показатели находятся в пределах допустимой концентрации, каких-либо превышений не обнаружено.

«Кроме этого, муниципальное предприятие взяло пробы воды на анализы по паразитологии, а также на наличие нефтепродуктов. В анализах от 11 августа нефтепродукты обнаружены, но находятся в допустимой концентрации», — рассказал Алексей Заметаев.

Результаты на наличие паразитов придут через неделю. Также МУП «Водоканал» отобрал воду из четырёх произвольных участков пруда. Она будет проверена по различным показателям.

Глава города также поделился, что погибшую рыбы в районе памятника «Якорь» выловили 11 и 12 августа, после чего она была утилизирована.

Напомним, 9 августа в Воткинске обнаружили большое количество мёртвой рыбы в городском пруду. После этого специалисты Минприроды Удмуртии провели анализы воды и обнаружили в ней превышение органических веществ.