Синоптики предупредили, что жара в Удмуртии может продержаться до конца лета

В июле и августе температура воздуха может превысить средние показатели.

Ижевск. Удмуртия. Жара в Удмуртии может продержаться до конца лета. Об этом сотрудники Гидрометцентра республики сообщили в сюжете телеканала «Моя Удмуртия».

На этой неделе ночью температура воздуха ночью составит +14, +19 градусов Цельсия, днём до +31. Пока это выше средних показателей на 5-6 градусов. Говорить об аномальной жаре можно, когда в течение пяти дней превышение будет составлять 7 градусов.

«Нынешняя жара вызвана блокирующим антициклоном, который не пускает другие воздушные массы в Удмуртию. В 2010 году блокирующий антициклон пробыл с нами почти 2 месяца», — рассказала начальник отдела гидрометобслуживания гидрометцентра Удмуртии Ирина Куртеева.

По предварительным прогнозам, это лето тоже будет жарким и июль с августом отметятся превышением средней температуры. Врачи советуют гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями проводить самые жаркие часы (с 11:00 до 16:00) в тени и не забывать больше пить воды.