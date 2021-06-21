Итоги дня: «ковидные» правила отдыха в Турции для жителей Удмуртии и отмена фестиваля «Улетай»

О самых главных новостях минувшего понедельника.
Ижевск. Удмуртия. Три пациента, которые проходили лечение от коронавируса, скончались в Удмуртии. Всего выявили 53 новых случая ковида.
Без палаток:
В Удмуртии отменили рок-фестиваль «Улетай», который должен был пройти в июле в Сарапульском районе. Причиной стал рост заболеваемости ковидом.
Жив:
В Удмуртии 4 дня искали заблудившегося пенсионера. Все это время он питался травой и корой деревьев. Мужчину случайно заметили молодые люди.
Память:
22 июня в Сквере Победы Ижевска в 4 утра начнутся памятные мероприятия. В 05:00 зазвучат музыкальные инструменты симфонического оркестра Удмуртии.
Убийство:
В Сарапуле женщине зарезала своего 13-летнего сына, пока он спал. Мать состояла на учете в психдиспансере.
Вкуснотища:
Жители Удмуртии могут поделиться урожаем с грядок с животными зоопарка республики. Особенно постояльцы любят морковку и яблоки.
На отдых:
С 22 июня жителям Удмуртии вновь станет доступна Турция. Нужно ли сдавать ПЦР-тест до вылета и попросят ли у туриста сертификат о вакцинации – в нашем материале.
Про прививки:
АвтоВАЗ в Ижевске решил рублем простимулировать работников к вакцинации. В свою очередь Ижевский радиозавод такую идею не поддерживает.
Жара:
До +33 градусов обещают синоптики Удмуртии на неделе. Грозы ожидаются лишь местами.