Итоги дня: «ковидные» правила отдыха в Турции для жителей Удмуртии и отмена фестиваля «Улетай»

О самых главных новостях минувшего понедельника.

Ижевск. Удмуртия. Три пациента, которые проходили лечение от коронавируса, скончались в Удмуртии. Всего выявили 53 новых случая ковида.

Без палаток:

В Удмуртии отменили рок-фестиваль «Улетай», который должен был пройти в июле в Сарапульском районе. Причиной стал рост заболеваемости ковидом.

Жив:

В Удмуртии 4 дня искали заблудившегося пенсионера. Все это время он питался травой и корой деревьев. Мужчину случайно заметили молодые люди.

Память:

22 июня в Сквере Победы Ижевска в 4 утра начнутся памятные мероприятия. В 05:00 зазвучат музыкальные инструменты симфонического оркестра Удмуртии.

Убийство:

В Сарапуле женщине зарезала своего 13-летнего сына, пока он спал. Мать состояла на учете в психдиспансере.

Вкуснотища:

Жители Удмуртии могут поделиться урожаем с грядок с животными зоопарка республики. Особенно постояльцы любят морковку и яблоки.

На отдых:

С 22 июня жителям Удмуртии вновь станет доступна Турция. Нужно ли сдавать ПЦР-тест до вылета и попросят ли у туриста сертификат о вакцинации – в нашем материале.

Про прививки:

АвтоВАЗ в Ижевске решил рублем простимулировать работников к вакцинации. В свою очередь Ижевский радиозавод такую идею не поддерживает.

Жара:

До +33 градусов обещают синоптики Удмуртии на неделе. Грозы ожидаются лишь местами.