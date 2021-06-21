Добрым словом и деньгами: как заводы Удмуртии прививают сотрудников от коронавируса

Предприятия республики включились в кампанию по вакцинации.

Власти ряда регионов, для того чтобы нарастить темпы вакцинации от коронавируса, ввели программы стимулирования. Так, в Москве разыгрывают автомобили, в Подмосковье – квартиры. В столице, на Сахалине и Кузбассе для работников ряда отраслей ввели обязательную вакцинацию. Завод – это город в городе со своими законами. Некоторые предприятия сами начали убеждать сотрудников в необходимости сходить к врачу. Кто-то пошел по пути выплат, кто-то намерен договориться без дополнительных финансовых затрат.

Деньги на бочку

АвтоВАЗ, площадки которого работают в Тольятти и Ижевске, решил поддержать привившихся рублем. По данным профсоюзной организации автогиганта, сотрудники, поставившие хотя бы первый компонент до 16 июля, получат по 1,5 тыс. рублей.

«Для получения этой помощи необходимо написать заявление на имя своего руководителя по установленной форме с предоставлением копии документа, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19», — говорится в сообщении профсоюза в соцсети «ВКонтакте».

По финансовому пути стимулирования также пошел «Ижнефтемаш». Но здесь выплаты солиднее. В пресс-службе завода информационному агентству «Сусанин» рассказали, что сотрудники, которые уже привились или привьются до 30 июля, получат по 10 тыс. рублей. Тем, кто сделает это до 30 августа, можно рассчитывать на выплату в 5 тыс. рублей. При этом поставить вакцину можно на территории предприятия. На конец прошлой недели привиты были около 20 % сотрудников.

Не в деньгах счастье

Большинство промышленных предприятий не платят работникам за вакцинацию, а действуют методом убеждения. Однако для удобства открывают пункты вакцинации на территории или поблизости от места работы.

На «Ижстали» из 3,5 тыс. сотрудников привились более 430. «О коллективном иммунитете пока речь не идет, но мы все-таки активно пытаемся взывать к людям. Задача стоит такая, чтобы каждый руководитель на своем уровне, в своем подразделении с людьми поговорил. Для этого надо быть самому привитым, чтобы иметь на это моральное право», — рассказал начальник отдела внешних и внутренних коммуникаций завода Андрей Дюгуров.

В одном из цехов предприятия в медпункте проводится выездная вакцинация всех желающих.

Сарапульский электрогенераторный завод открыл пункт вакцинации в микрорайоне, где расположено предприятие. Все желающие поставить прививку от ковида могут это сделать.

Ижевский радиозавод, на котором трудятся 5,4 тыс. человек, не использует методов материального стимулирования. «Это принципиально не наш путь. Мы в серьезных партнерских отношениях со своим коллективом находимся. Мы максимально доводим правдивую информацию о состоянии дел как по стране в целом, так и по республике, так и на предприятии», — рассказал главный инженер ИРЗ и руководитель оперативного штаба Сергей Олин.

На сегодняшний день вакцинировано более 900 сотрудников предприятия. Для того чтобы получить первый или второй компонент, работникам даже не надо выходить с заводской территории. Медпункт оборудовали холодильниками, которые позволяют хранить как «ЭпиВакКорону», так и «Спутник V». Сейчас в запасе у завода около 800 доз препаратов.

Вакцинация – дело добровольное. Однако сотрудники ИРЗ, желающие принять участие в массовых мероприятиях – турслете или дне мастеров, должны привиться, отмечает Сергей Олин.

«Мы сейчас находимся в ситуации октября прошлого года. Там тоже шел рост, были сопоставимые цифры. В октябре мы все сидели по углам в масках, социальная дистанция, очень жесткие были требования. И мы не хотим вернуться именно к этим максимально жестким требованиям, значит нужно вакцинироваться и защищаться. Теперь такая возможность у нас есть», — рассказал руководитель оперативного штаба радиозавода.

«Калашников» уже три месяца централизованно прививает сотрудников, сообщили в пресс-службе. В настоящее время ежедневно по 60 сотрудников от каждого предприятия Ижевского кластера (Концерн «Калашников» и Ижмех) проходят добровольную вакцинацию. Всю информацию работники могут найти на внутреннем портале предприятия.

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На утро 21 июня в Удмуртии от ковида привились 146 798 человек. Из них 114 584 получили второй компонент. В среднем в республике ежедневно вакцину ставят 1,9 тыс. человек. Власти Удмуртии намерены увеличить этот показатель в 2-3 раза.

Отметим, что жители Удмуртии могут поставить прививку от коронавируса в своей поликлинике или в мобильных пунктах. Записаться можно через портал Госуслуг, по телефону 8-800-100-24-47 или 122 и оставить заявку через сотрудника колл-центра, по телефону своей поликлиники.