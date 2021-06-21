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В Удмуртии отменили фестиваль «Улетай» из-за роста заболеваемости коронавирусом

09:29, 21 июня, 2021
Дарья Саушина
В Удмуртии отменили фестиваль «Улетай» из-за роста заболеваемости коронавирусом
09:29, 21 июня, 2021
Дарья Саушина
616
0
#культура\n#музыка\n#коронавирус\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: pixabay.com
616
0

Фестиваль должен был пройти 16-18 июля.

Ижевск. Удмуртия. Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии перенесли на более благоприятный период. Как рассказал на аппаратном совещании глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, власти региона совместно с Роспотребнадзором приняли решение об отмене или переносе массовых мероприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Нам придется, мы вынуждены принять решение об их запрете или переносе», - сказал Бречалов. По его словам, в прошлом году «Улетай» провели, однако гости фестиваля не соблюдали необходимые нормы безопасности.

«Улетай» должен был пройти с 16 по 18 июля 2021 года в Сарапульском районе.

09:29, 21 июня, 2021
Дарья Саушина
616
0
#культура\n#музыка\n#коронавирус\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов