Для того чтобы туриста впустили в страну, необходимо вакцинироваться, переболеть вирусом или сдать тест с отрицательным результатом.

С 22 июня жители Удмуртии снова смогут отдыхать на пляжах Турции

Для того чтобы туриста впустили в страну, необходимо вакцинироваться, переболеть вирусом или сдать тест с отрицательным результатом.

Ижевск. Удмуртия. После возобновления авиасообщения с Турцией жители Удмуртии смогут провести свой отпуск в режиме «все включено». Об этом сообщила вице-премьер России, глава оперштаба Татьяна Голикова 18 июня на заседании федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

С 22 июня в полном объеме будут запущены все рейсы, в том числе чартерные и регулярные авиаперевозки.

«Сусанин» выяснил, что нужно будет сделать отдыхающим, чтобы попасть в Турцию.

Если российский турист уже прошел два этапа вакцинации минимум за 14 дней до вылета, ему просто нужно распечатать документ, подтверждающий это. Сертификат можно получить на портале госуслуг. Об этом сообщила тур-менеджер компании «Инкомтур» Екатерина Мерзлякова.

Переболевшие коронавирусом путешественники могут предоставить официальную справку от органов здравоохранения, выпущенную в течение последних 6 месяцев до даты въезда в Турцию, которая свидетельствует о перенесении человеком заболевания в этот период. Дополнительных документов предоставлять не нужно.

В случае если человек не ставил прививку и не болел коронавирусом, то не более чем 72 часа до отлета он должен сдать ПЦР-тест с переводом на английский. Исключение составляют дети до 6 лет. Как сообщила руководитель ижевского офиса компании EL Travel Полина Селезнева, вместо ПЦР-теста возможно предоставить справку с результатами экспресс-теста на антигены к коронавирусу, проведенного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию. Он делается за час и выявляет инфицирование или его отсутствие на момент проведения тестирования.

Все документы должны быть на английском языке, желательно в печатном виде, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Наличие QR-кода обязательно.

Директор компании «Территория отдыха» Оксана Демидова обращает внимание, что за 72 часа до прилёта в Турцию туристам нужно заполнить анкету на английском языке для получения HES-кода на сайте Турецкой Республики. Код нужен для проезда в общественном транспорте, входа на рынки и торговые центры. Каждая анкета имеет индивидуальный QR-код, который можно сохранить с сайта на телефон или планшет или распечатать для предъявления в аэропорту вылета. Без индивидуального кода пассажиров не посадят на рейс.

Если отдыхающие купили путевки у туроператора, он заранее выполнит все надлежащие действия, но в любом случае лучше обсудить этот момент. Если путешествие совершается в одиночку, следует во всем разобраться заранее.

По прилете в Турцию никаких тестирований не проводят.

После возвращения туристов из отпуска в Россию, им нужно сдать первый тест не позднее чем за 72 часа после прилета и загрузить результаты на сайт «Госуслуги». Второй тест сдается в срок до 5 дней с момента прибытия в страну.

Если граждане не сдадут ПЦР-тест в указанные сроки, им придется заплатить штраф. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, за время действия правила жители Удмуртии заплатили почти миллион рублей.

Что касается российских курортов, никакие тестирования не нужны. Но если граждане собираются отдохнуть в пансионатах или санаториях, эти заведения в праве попросить справку об эпидокружении. Дети могут получить ее у педиатра, взрослые – у участкового врача. Но помимо нее следует заранее уточнить другие требования оздоровительных учреждений.