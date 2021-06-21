Мать, убившая своего сына в Сарапуле, сама позвонила в полицию

Подтверждена информация о её психических отклонениях.

Сарапул. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики начала проверку по факту убийства матерью своего сына в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать сама позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. Также подтверждена информация, что женщина состояла на учёте из-за психических отклонений.

Сейчас ведомство организовало проверку. Надзорному органу предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло преступление, как осуществлялась профилактика беспризорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 19 июня. По пока неустановленной причине женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов сыну, пока тот спал. 13-летний мальчик погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.