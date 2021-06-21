Жители Ижевска смогут сдать излишки урожая в зоопарк

В ижевском зоосаде принимают вкусные подарки для зверей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский зоосад предлагает жителям поделиться излишками урожая. Здесь стартовала акция «Я помогаю животным», сообщает пресс-служба ижевского зоопарка.

Акция впервые прошла в прошлом году и привлекла неравнодушных садоводов. В этом году зоопарк вновь открыт для благотворительности. Почти все, что растет на огородах у жителей республики, с удовольствием едят питомцы зоосада.

Особенно животные будут рады корнеплодам – моркови и свекле, а также яблокам и ягодам. Запасы, которые делают в зоопарке летом и осенью, позволяют разнообразить рацион четвероногих постояльцев до нового урожая. Овощи и фрукты принимают в пункте охраны, уточнить информацию можно по телефону 59-47-45.