Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Жители Ижевска смогут сдать излишки урожая в зоопарк

15:10, 21 июня, 2021
Андрей Поносов
Жители Ижевска смогут сдать излишки урожая в зоопарк
15:10, 21 июня, 2021
Андрей Поносов
562
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#благотворительность\n#урожай\n#сад и огород
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
562
0

В ижевском зоосаде принимают вкусные подарки для зверей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский зоосад предлагает жителям поделиться излишками урожая. Здесь стартовала акция «Я помогаю животным», сообщает пресс-служба ижевского зоопарка.

Акция впервые прошла в прошлом году и привлекла неравнодушных садоводов. В этом году зоопарк вновь открыт для благотворительности. Почти все, что растет на огородах у жителей республики, с удовольствием едят питомцы зоосада.

Особенно животные будут рады корнеплодам – моркови и свекле, а также яблокам и ягодам. Запасы, которые делают в зоопарке летом и осенью, позволяют разнообразить рацион четвероногих постояльцев до нового урожая. Овощи и фрукты принимают в пункте охраны, уточнить информацию можно по телефону 59-47-45.

15:10, 21 июня, 2021
Андрей Поносов
562
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#благотворительность\n#урожай\n#сад и огород