Жара до +33 градусов ожидается в Удмуртии

Местами могут пройти грозы с порывистым ветром.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода с температурой до +33 градусов ожидается на текущей неделе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия, а днём +27…+33 градуса. Местами могут пройти грозы с порывистым ветром. По данным синоптиков, температура будет выше нормы на 4-6 градусов.

Ранее в республиканском Минздраве жителям Удмуртии рассказали, как правильно загорать, чтобы не получить солнечные ожоги.