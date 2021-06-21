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Жара до +33 градусов ожидается в Удмуртии

12:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
Жара до +33 градусов ожидается в Удмуртии
12:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
394
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#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА Сусанин
394
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Местами могут пройти грозы с порывистым ветром.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода с температурой до +33 градусов ожидается на текущей неделе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия, а днём +27…+33 градуса. Местами могут пройти грозы с порывистым ветром. По данным синоптиков, температура будет выше нормы на 4-6 градусов. 

Ранее в республиканском Минздраве жителям Удмуртии рассказали, как правильно загорать, чтобы не получить солнечные ожоги.

12:30, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
394
0
#Удмуртия\n#погода