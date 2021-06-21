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В Сквере Победы Ижевска на День памяти и скорби в 5 утра сыграет оркестр

11:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Сквере Победы Ижевска на День памяти и скорби в 5 утра сыграет оркестр
11:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
338
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#память\n#Великая Отечественная Война
Фото: ИА Сусанин
338
0

Акции по случаю памятной даты пройдут 21-22 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут мероприятия по случаю Дня памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Акции, посвящённые памятной дате, проходят ежегодно. В этот день вспоминаются события 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. 

21 июня в 19:00 в Сквере Победы вокалисты из детского хора «Удмуртия» споют песню «Аист на крыше». 

С 21:00 до 23:00 волонтёры создадут из свечей надпись «Ижевск помнит».

22 июня в 4:00 пройдёт акция «Свеча памяти», в ходе которой жители города зажгут свечи в память о погибших, а также о тех, кто помогал фронту и работал в тылу. Волонтёры свечами выложат слово «Помним». 

В 5:00 в Сквере Победы Государственный симфонический оркестр Удмуртии сыграет Симфонию №7 Шостаковича, написанную в первые дни войны. 

В 10:00 у Вечного огня в рамках акции «Что такое Родина?» начнут работу площадки общественных объединений республики. Также общественники организуют «Музей на траве» — на ней представят экспонаты, найденные на местах боёв. Центр культуры и творчества «Солнцеворот» проведёт концерт. 

В 13:00 в Сквере Победы возложат цветы к Монументу боевой и трудовой славы. Участие примут представители силовых структур, ветераны, кадеты и юнармейцы. 

В 13:15 пройдёт общероссийская Минута молчания. Прозвучит запись обращения Юрия Левитана о начале войны. Также зачитают стихотворение Роберта Рождественского «Помните». 

В 19:00 в парке имени Кирова пройдёт концерт Академической хоровой капеллы Удмуртии. От них прозвучат не только песни победы и памяти, но и музыка любви и мира.

С 10:00 до 19:00 в Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда представят выставку «Шёл первый год войны». В ней покажут работу эвакуационных госпиталей и жизнь ижевчан в военные годы. Кроме того, на выставке будет показан оплавленный кирпич с Брестской крепости.

В 23:00 около Вечного огня в Сквере Победы отключат уличное освещение и подсветку памятника. 15 лучей прожекторов подсветят скульптуру Неизвестного солдата. Возле монумента «Навеки с Россией» 10 прожекторов направят на памятник и в небо над городским прудом.

11:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
338
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#память\n#Великая Отечественная Война