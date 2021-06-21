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В Воткинске нашли пенсионера, который 4 дня выживал в лесу

12:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Воткинске нашли пенсионера, который 4 дня выживал в лесу
12:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
346
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#Удмуртия\n#Воткинск
Фото: Александра Варламова / vk.com
346
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Он вышел из дома в сторону озера, но заблудился на обратном пути.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нашли пенсионера, которого искали 4 дня. Об этом в соцсетях рассказала внучка пропавшего мужчины Александра Варламова. 

Пенсионер потерялся 15 июня. По словам родственницы мужчины, его нашли случайно двое молодых людей, которые ехали вдоль дороги и увидели похожего по описанию человека. Они остановились и спросили, как его зовут — он представился своим именем. Тогда молодые люди посадили его в машину и сообщили родственникам. Когда мужчина встретился с родными, он их не узнал, но помнил точный адрес, где живёт. 

Семья вместе с найденным поехала в медицинский комплекс, чтобы провести обследование. Помимо того, что пенсионеру пришлось выживать на улице 4 дня, несколько лет назад он перенёс инсульт.

Спустя несколько дней мужчина рассказал, что все эти дни находился в лесу. Выйдя из дома в день пропажи, он пошёл до карьера, где находилось озеро. Когда пошёл обратно, то заблудился. Всё это время он питался травой и корой деревьев.

Найти пропавшего могли ещё раньше: он слышал в лесу вой сирены — так сотрудники МЧС или полиции привлекают внимание пропавших людей, чтобы те шли на звук. Также он слышал людей, которые выкрикивали его имя, но не отзывался, думая, что ищут не его.

12:00, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
346
0
#Удмуртия\n#Воткинск