В Воткинске нашли пенсионера, который 4 дня выживал в лесу

Он вышел из дома в сторону озера, но заблудился на обратном пути.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске нашли пенсионера, которого искали 4 дня. Об этом в соцсетях рассказала внучка пропавшего мужчины Александра Варламова.

Пенсионер потерялся 15 июня. По словам родственницы мужчины, его нашли случайно двое молодых людей, которые ехали вдоль дороги и увидели похожего по описанию человека. Они остановились и спросили, как его зовут — он представился своим именем. Тогда молодые люди посадили его в машину и сообщили родственникам. Когда мужчина встретился с родными, он их не узнал, но помнил точный адрес, где живёт.

Семья вместе с найденным поехала в медицинский комплекс, чтобы провести обследование. Помимо того, что пенсионеру пришлось выживать на улице 4 дня, несколько лет назад он перенёс инсульт.

Спустя несколько дней мужчина рассказал, что все эти дни находился в лесу. Выйдя из дома в день пропажи, он пошёл до карьера, где находилось озеро. Когда пошёл обратно, то заблудился. Всё это время он питался травой и корой деревьев.

Найти пропавшего могли ещё раньше: он слышал в лесу вой сирены — так сотрудники МЧС или полиции привлекают внимание пропавших людей, чтобы те шли на звук. Также он слышал людей, которые выкрикивали его имя, но не отзывался, думая, что ищут не его.