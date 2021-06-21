Трое зараженных ковидом мужчин скончались в Удмуртии

Врачи выписали 38 человек.

Ижевск. Удмуртия. Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Мужчинам было 37, 67 и 89 лет. За сутки врачи выписали еще 38 пациентов.

Всего по данным на 21 июня ковид подтвердился у 53 человек. В числе заболевших 26 жителей Ижевска, 7 жителей Сарапула, 6 жителей Сарапульского района, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Воткинска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю заражения зарегистрировали в Глазове, Воткинском и Каракулинском районах.

Среди заболевших 12 человек старше 65 лет.

Привились от коронавируса почти 147 тыс. жителей. Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов поручил увеличить темпы вакцинации вдвое.