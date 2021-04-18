Налогоплательщики Удмуртии за первый квартал 2021 года пополнили региональный бюджет на 15,4 млрд рублей

В федеральный бюджет мобилизовано более 37 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В консолидированный бюджет России по итогам января-марта 2021 года налогоплательщики Удмуртии перечислили 52 млрд 554 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртской Республике.

В федеральный бюджет мобилизовано 37 млрд 110 млн рублей (71%), в бюджет Удмуртии поступило 15 млрд 444 млн рублей (29%).

Поступления в республиканский бюджет сформированы следующим образом:

6,03 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 39,1%);

5,92 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 38,3%);

1,09 млрд рублей по налогам на имущество (или 7,1%);

1,22 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 7,9%);

1,18 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам (или 7,6%).

Большую часть поступлений в федеральный бюджет составил налог на пользование природными ресурсами — 25,88 млрд рублей (70%) и сборы НДФЛ — 9,72 млрд рублей (26,2%).

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 12 млрд 544 млн рублей, что на 401 млн рублей или на 3% больше, чем по итогам января-марта 2020 года.