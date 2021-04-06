Он не скрывает, что бывает эмоционален.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о своих вредных привычках. Этим он поделился на пресс-конференции с журналистами.

Глава признался, что иногда с друзьями выпивает водку. «Я вас расстрою, я выпиваю, не злоупотребляю, конечно <…>. Ну как вот в «Пельменьфест», друзья приехали, все спортсмены, мы мучались с 7-километровым забегом по лесу, потом тазик пельменей, под это дело пощетэм», - сказал он.

Также руководитель региона признался в своей эмоциональности. Александр Бречалов не скрывает, что иногда может выразиться матом. «Я говорю громко, мы в семье договорились, что они меня штрафовать будут за мат. Они очень хорошо на мои штрафы живут», - улыбнулся глава Удмуртии.

Напомним, ранее министр министр культуры Крыма нецензурно выразилась на видеосовещании с главой региона.