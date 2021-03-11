Министр культуры Крыма нецензурно выразилась на видеосовещании с главой региона

По факту инцидента назначена служебная проверка.



Симферополь. Республика Крым. Нецензурным словом отреагировала на сбой техники министр культуры Крыма Арина Новосельская во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в регионе. Скандал попал в прямой эфир крымского телевидения, пишет «Интерфакс».

В какой-то момент в рабочем кабинете главы Минкульта пропала связь. Новосельская прокомментировала происходящее крепким выражением. Вероятно, она не ожидала, что ее слова будут услышаны другим участникам видеоконференции.

«Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое?», - приводит агентство реакцию главы Крыма Сергея Аксенова на «культурный» лексикон министра. Новосельская извинилась перед участниками совещания, однако ее объяснение, что во всем виновата плохая связь, принято не было. Губернатор поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, который курирует в том числе Минкультуры, провести по факту инцидента служебное расследование.

Арина Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 года. Окончила Симферопольское музыкальное училище, затем училась в Донецкой государственной консерватории. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Госслужащей стала в 2009 году, до этого занималась преподавательской деятельностью.