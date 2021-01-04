Супругам из Удмуртии вернули похищенный Орден мужества, посмертно врученный их сыну

Нагрудный знак нашли в Москве.

Сарапул. Удмуртия. Полицейские вернули супругам из Удмуртии посмертно врученный их сыну Орден Мужества, который был похищен. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ярослав Трушников погиб в 1995 году в Чечне.

Злоумышленник пришел в дом к родителям и представился членом общественной организации. Он сообщил, что собирает материалы о военнослужащих для стенда. По его просьбе родители рассказали ему о сыне, его гибели и показали Орден Мужества.

Неизвестный попросил у родителей погибшего удостоверение, якобы, чтобы сделать копию. Пока отец искал документ, злоумышленник сорвал орден с формы, а на его место прикрепил поддельный знак. Взяв удостоверение, мужчина больше не вернулся.

В ходе розыска удалось найти похитителя. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Татарстана. Орден он продал через интернет. Имущество искали несколько месяцев. В итоге нагрудный знак нашли в Москве и доставили в Удмуртию, семье погибшего.