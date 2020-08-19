Акция «Капля жизни» в память о погибших в Беслане пройдет в Ижевске

Участники символично наберут в ладони воду и поделятся ею с цветами.

Ижевск. Удмуртия. Акция «Капля жизни» пройдет в Ижевске в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Мероприятие в память о погибших традиционно пройдут у памятника воину-интернационалисту на площадке дворца Детского (юношеского) творчества.

Напомним, акция «Капля жизни» посвящена сентябрьским событиям 2004 года в Беслане. В те дни рук террористов погибли сотни человек, большинство из которых дети, которые пришли на торжественную линейку. Три дня заложников держали в стенах школы без капли воды.

Ежегодно участники акции набирают в ладони из чаши воду и поливают ею цветы у мемориала – символически делятся водой с погибшими в те страшные дни.

В прошлом году акция собрала 25 тыс. участников по всей стране.