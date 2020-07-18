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В Сарапуле вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали в выплате к 75-летию Победы

16:00, 18 июля, 2020
Анна Торхова
В Сарапуле вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали в выплате к 75-летию Победы
16:00, 18 июля, 2020
Анна Торхова
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#ветераны\n#Сарапул\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Сотрудники Пенсионного фонда посчитали, что супруг женщины не имел отношения к боевым действиям.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сотрудники Пенсионного фонда отказали вдове ветерана Великой Отечественной войны в единовременной выплате в связи с 75-летием Победы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Надзорный орган провел по данному факту проверку. Установлено, что 89-летняя женщина обратилась за выплатой в сумме 75 тыс. рублей, которая предусмотрена Указом президента России «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Сотрудники отказ мотивировали тем, что супруг женщины не имел непосредственного отношения к событиям 1941-1945 годов.

Вместе с тем, муж заявительницы был ветераном - участником войны, принимал участие в боевых операциях на территории бывших республик СССР.

Прокурор Сарапула обратился с иском в суд. Заявление суд удовлетворил и женщина получила выплату.

16:00, 18 июля, 2020
Анна Торхова
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#ветераны\n#Сарапул\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия

 

 

 


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