Итоги дня: рост числа заразившихся коронавирусом в Удмуртии, выплаты медработникам и «звериный» футбол

Обзор самых интересных новостей вторника, 28 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 28 апреля, на территории Удмуртии выявили ещё 6 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у пяти жителей Ижевска и одного жителя Глазова.

Таким образом, на 28 апреля в Удмуртии зарегистрировали 218 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 190 человек проходят лечение, 22 выздоровели, 6 скончались.

Выплаты:

На выплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, Удмуртия получит 100,4 млн рублей. Регион заключил соответствующее соглашение с Минздравом России. Всего федеральное ведомство подписало соглашения с 28 субъектами.

Ремонт дорог:

На пяти объектах в Удмуртии начался ремонт дорог. Специалисты начали приводить в порядок пересечение шоссе Игра-Глазов с дорогой Глазов-Красногорское и объездную Селтов. В Ижевске работы идут по переулку Раздельный, улицам Халтурина и Сельской.

«Зверский» футбол:

Ижевский зоопарк примет участие в молодежном чемпионате Европы по футболу «Животная лига». Пока не сообщается, кто из питомцев будет представлять Удмуртию на состязаниях. Соревнования пройдут летом в Красноярске.