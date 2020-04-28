Животные ижевского зоопарка примут участие в «зверином» чемпионате Европы по футболу

В состав российской сборной войдут также питомцы из Новосибирска, Москвы, Калининграда и Красноярска.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский зоопарк примет участие в молодежном чемпионате Европы по футболу «Животная лига». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Идея альтернативного турнира с участием «звериных» команд родилась у директоров зоопарков в связи с переносом Чемпионата Европы по футболу-2020. Мероприятие приурочили к 20-летию парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске, которое состоится в августе.

Участие в соревнованиях уже подтвердили команды зоопарков из Чехии, Англии, Швейцарии, Австрии, Франции. В состав российской сборной войдут питомцы из Новосибирска, Москвы, Ижевска, Калининграда и Красноярска. Капитаном команды планируется сделать барсука из Новосибирска.





В связи с эпидемиологической ситуацией под вопросом остается участие в турнире зоопарков Италии и Испании.

Точная дата чемпионата пока не определена.

Стоит отметить, что в 2018 году в зоопарке Удмуртии проходил чемпионат по футболу среди морских свинок.