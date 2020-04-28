Еще 6 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Заболевшие — пятеро ижевчан и один глазовчанин.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии выявили ещё 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник, 28 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов «ВКонтакте» в 10:01.

«Диагноз подтвердился у пяти жителей Ижевска и одного жителя Глазова», — сообщил глава республики.

Он заверил, что по каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц.

Таким образом, на 28 апреля в Удмуртии зарегистрировали 218 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 190 человек проходят лечение, 22 выздоровели, 6 летальных случаев.