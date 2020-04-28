Ремонт 5 дорог начался в Удмуртии

Все работы должны завершиться в июне.

Ижевск. Удмуртия. На пяти объектах в Удмуртии начался ремонт дорог. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, работы стартовали в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Ижевске работы идут по переулку Раздельный, улицам Халтурина и Сельской. Новый асфальт уложат в 2 слоя, отфрезеруют и частично заменят бортовые камни. В случае необходимости отремонтируют колодцы и тротуары. Работы должны завершиться в конце мая-начале июня.

Также ремонт начался на 2 региональных трассах. На пересечении шоссе Игра-Глазов с дорогой Глазов-Красногорское протяженность обновленного участка составит 1 км. Дорогу покроют в два слоя, а ее обочины укрепят слоем асфальтобетонной крошки в 10 см.

На объездной Селтов дорожники уложат более 2 км нового асфальта. Завершение работ планируется на конец июня.